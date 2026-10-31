Stoica Torres, che senza otto giocatori porta via un punto da Pescara (0-0), una delle favorite per la promozione se non diretta almeno coi playoff. La squadra sassarese riesce a giocarsela praticamente alla pari con gli abruzzesi grazie ad una grande maturità tattica.

Nel primo tempo gol annullato a Ferraris per fuorigioco di Parigi. Nel finale bella girata rasoterra di Bunino che il portiere mette in angolo, mentre prima del riposo Capellini anticipa Masala che stava per colpire da due metri.

Nella ripresa la Torres prova a sorprendere gli abruzzesi con Zecca e Giorico. Il Pescara cresce e crea sei occasioni: al 53' con D'Ausilio (respinge Zaccagno ) ed Erradi (esterno rete), al 56' con D'Ausilio (palo esterno sinistro) e al 64' con Motta (Zaccagno ribatte), al 68' con Motta al quale però il portiere rossoblù chiude la distanza. Al 71' Meazzi semina avversari, serve D'Ausilio che in area piccola spreca clamorosamente.

La Torres chiude comunque avanti con Corsinelli (tiro deviato dal volto di un difensore) e col neoentrato Sotgiu che nel recupero subisce una spinta sospetta che viene ignorata dall'arbitro.

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