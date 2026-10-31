É un sabato tutto da gustare per gli appassionati di hockey su prato. A Ponte Vittorio la capolista della serie A Élite maschile, la fuggitiva Amsicora pensa di allungare ancora, poco distante, al “Maxia” la seconda in classifica, il Brà, trova una rinvigorita Ferrini, mentre a Uras la terza della classe, la Tevere rischia di assaggiare la fame di vittoria dell’HT Sardegna. E per non farsi mancare nulla, il sabato hockeistico è aperto dalla più classica delle sfide della serie A Élite femminile, Amsicora-Lorenzoni Brà.

Serie A Élite maschile

Sei vittorie consecutive, punteggio pieno, miglior attacco e miglior difesa. Con questi numeri l’Amsicora riceve oggi alle 15 il Valchisone, con una vittoria e cinque sconfitte condivide l’ultimo posto con HT Bologna e HT Sardegna. Ferrini-Bra, in contemporanea, è il match clou della settima giornata. Due squadre in serie positiva, due vittorie di fila per la Ferrini, tre per il Brà che insegue l’Amsicora a -6. Si aprono così interessanti scenari.

HT Sardegna-Tevere Roma mette di fronte una squadra, quella sarda, che gioca bene ma deve ancora vincere la prima partita, e l’altra che non vuole perdere contatti con la vetta (ora a-7).

Serie A Élite femminile

Oggi Amsicora-Lorenzoni è l’anticipo della sesta giornata, a Ponte Vittorio alle 12,30. È sempre una sfida senza pronostico, anche se l’Amsicora, prima a punteggio pieno, è in fuga solitaria dopo la vittoria con l’HP Milano, e le piemontesi hanno rallentato, colpa del pari con la Lazio, e sono ora a -5.

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