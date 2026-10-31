Tennis A1 femminile, trasferta trentina per il Tc CagliariPer la quinta e penultima giornata del girone 1, le rossoblu giocano sui campi dell'Ata Battisti
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Domani, alle 9, per la quinta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis a squadre femminile, il Tc Cagliari gioca sui campi dell'Ata Battisti Trentino.
E' la penultima giornata della regular season e le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello sanno già che la loro stagione proseguirà con i playout salvezza. Gli ultimi due turni del girone decideranno se da terze i da quarte in classifica.
Le partite della quinta giornata:
Ata Battisti Trentino-Tc Cagliari (ore 9)
Tc Prato-Tc Padova (10).
La classifica: Tc Prato 10; Ata Battisti Trentino 9; Tc Padova 2; Tc Cagliari 1.