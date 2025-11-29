Il ritrovato successo contro l’ostico Coghinas è stata una boccata d’ossigeno, ma la scalata dell’Arzachena Academy Costa Smeralda nel campionato di Promozione è appena (ri)cominciata.

Lo sa bene l’allenatore dei biancoverdi Mauro Ottaviani, che indica la quota salvezza, «tra i 35 e i 40 punti», dice, come primo obiettivo della stagione sottolineando come la continuità di prestazioni e risultati farà, alla fine, la differenza.

Per questo alla vigilia della trasferta sul campo dell’Ozierese il tecnico romano avverte: «Ci attende un’altra partita molto difficile, come tutte quelle che abbiamo affrontato finora, contro un avversario molto organizzato».

Sesta in classifica nel girone B con 20 punti e uno di vantaggio sull’Arzachena, l’Ozierese è a portata di aggancio e sorpasso, ma è anche imbattuta in casa, dove ha subito solo 3 reti. Una sfida da affrontare con la massima attenzione quella di domani, valida per la 13ª giornata. Una sfida che gli smeraldini proveranno a sfruttare per ritrovare una vittoria che in trasferta manca dal 28 settembre.

Il match del campo sportivo “Masala” di Ozieri inizierà alle 15 e sarà arbitrato dal signor Francesco Orrù della sezione di Cagliari, supportato dagli assistenti Simone Pilloni di Carbonia e Giacomo Solinas di Cagliari.

