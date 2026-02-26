Il campionato di Eccellenza si avvicina alla fase decisiva con la 23esima giornata, un turno che propone incroci pesanti sia nelle zone alte sia nella parte bassa della classifica. Ad aprire il programma sarà l’incontro tra Sant'Elena e Iglesias, in campo alle 14.30 a Settimo San Pietro: una variazione solo d’orario rispetto al resto del cartellone domenicale.

Per il fanalino Sant’Elena partita da ultima spiaggia. Cerca riscatto l’Iglesias dopo un periodo deludente.

Domenica alle 15 il resto della giornata entra nel vivo. La neo capolista Ossese sarà di scena sul campo del Santa Teresa, trasferta tutt’altro che semplice contro una squadra determinata a sfruttare il fattore campo.

Impegno esterno anche per l’Ilvamaddalena, attesa dalla sfida con il Tortolì. I maddalenini vogliono restare in scia della vetta, ma il Tortolì ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone pericolose.

Tra le gare di maggiore interesse c’è anche Nuorese-Villasimius. I barbaricini vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta con l’Ilva, il Villasimius prova a muovere la classifica in uno stadio storicamente difficile.

Il Tempio ospita la Ferrini in una sfida che può dire molto sulle ambizioni dei padroni di casa e sulle prospettive della formazione cagliaritana.

Equilibrio annunciato in Taloro Gavoi-Atletico Uri, mentre Buddusò e Calangianus cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona playout.

Chiude il programma Carbonia-Lanusei altra sfida delicata per gli obiettivi delle due formazioni.

