Nuova conferma in casa Verde Isola con Andrea Mela che rinnova per un altro anno. Seconda stagione in gialloverde alle porte per il classe 2000.

Nell'annata passata è stato uno dei protagonisti della cavalcata della squadra di Albertino Melis che, dal penultimo posto, è riuscita a piazzarsi sino alla quarta posizione.

Con entusiasmo e determinazione, l'ex Settimo è pronto a mettersi nuovamente al servizio della Verde Isola, con l'obiettivo di dare continuità al percorso di crescita della squadra e regalare nuove soddisfazioni ai tifosi.

© Riproduzione riservata