Il partito del generale Roberto Vannacci in Sardegna cancella la Madonna e al suo posto piazza un uomo. Chi sia, non si sa.

Certo, gli autori del volantino social con i punti programmatici per la “salvaguardia di Cagliari, perla del Mediterraneo” non sono gli iscritti sardi di Futuro Nazionale: quella composizione grafica sembra realizzata da ChatGpt o intelligenze artificiali simili.

C’è un aria di piazza del Carmine. Il piedistallo è di sicuro quello della Madonna dell’anzidetto Carmine. Ma sopra c’è la statua non c’è una vergine: c’è un uomo. E gli edifici intorno non esistono. C’è una torre che sa più di Venezia che di Cagliari (sembra quella della chiesa del Carmine ma non lo è). E il luogo simbolo del degrado in centro città diventa una realtà virtuale.

Dovrebbero essere concreti i punti del programma: più telecamere, “prima gli italiani” eccetera. Sono sei. E a parte i riferimenti alla razza, niente che non sia già stato promesso.

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