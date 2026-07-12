Nuovo acquisto del Tertenia che prepara la prossima stagione di Serie D.

Il nuovo arrivato è Nicola Mereu, attaccante di Villagrande. Un attaccante rapido, sveglio, sgusciante.

Un giocatore che sa muoversi bene negli spazi, attaccare la profondità e farsi trovare pronto quando la partita si apre negli ultimi metri. Ha vestito maglie come quelle di 𝗠𝘂𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮, 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗮𝗿𝗱𝗮, 𝗧𝗮𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘃𝗼𝗶 e 𝗟𝗮𝗻𝘂𝘀𝗲𝗶, vivendo campionati competitivi e maturando esperienze in 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗗.

Nicola Mereu è definito un attaccante dinamico, capace di muoversi con intelligenza, attaccare gli spazi e dare soluzioni diverse al reparto offensivo.

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