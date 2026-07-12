calcio
12 luglio 2026 alle 19:17
Promozione, all'Ozierese l'attaccante FoddaiUn innesto importante che andrà a rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione
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L'Asd Ozierese ha tesserato l'attaccante Oscar Foddai, attaccante classe 2000, che vestirà la maglia gialloblù nella stagione 2026/27.
Reduce dall'esperienza con il Thiesi, Oscar Foddai porta con sé qualità, velocità ed esperienza maturata sui campi del calcio sardo.
Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Macomerese, Usinese e Bonorva. Un innesto importante che andrà a rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.
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