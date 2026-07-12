Si è chiusa, ad Arborea, l’edizione 2026 della “Bobo Cup”, il torneo notturno estivo di calcio a 7, organizzato dall’Unione Sportiva Arborea, in ricordo di Roberto “Bobo” Costella, amato e indimenticato sportivo locale. Nel corso della serata è stato ricordato anche Sergio Lotta, altra figura legata allo sport e al sociale, scomparso anche lui prematuramente. Nel rettangolo di gioco ricavato all’interno dello stadio “Gino Neri”, dopo l'amichevole tra amici e familiari di Bobo, si è tenuta la finale che ha visto prevalere “Il Giunco Ristorante Il Buon Gusto”, vittorioso per 6-3 contro la Ellelleffe. I premi individuali, invece, sono stati assegnati a Massimo Pibiri (capocannoniere), Simone Pinna (miglior giocatore), Oscar Cocco (miglior portiere), Paolo Dametto (miglior difensore), Alberto Atzori (miglior centrocampista) e Damiano Poli (miglior giovane). “Ringrazio i familiari di Bobo Costella e Sergio Lotta per la presenza e il sostegno – dichiara Amerigo Colusso, presidente dell’Arborea – La Pro loco di Arborea, tutti gli sponsor e i collaboratori dell’Unione Sportiva”. Al torneo hanno partecipato 8 squadre in totale che si sono affrontate, tra girone di qualificazione e fase a eliminazione diretta, dal 23 giugno al 10 luglio.

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