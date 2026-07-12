calcio
12 luglio 2026 alle 22:19
Eccellenza, il Taloro conferma Mameli e ScanuDue ragazzi cresciuti con impegno e determinazione, pronti a continuare il loro percorso con i colori locali
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Il Taloro Gavoi conferma per la stagione 2026/2027 due giovani fuoriquota di prospettiva: Jacopo Mameli e Mario Scanu, entrambi classe 2007.
Due ragazzi cresciuti con impegno e determinazione, pronti a continuare il loro percorso con i colori locali.
I due giovani faranno parte della rosa notevolmente rinnovata rispetto all'ultimo campionato di Eccellenza.
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