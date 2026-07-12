L'Uta ufficializza l'arrivo di Luca Melis dalla Ferrini. Colpo per la mediana biancoverde che si assicura le prestazioni del centrocampista classe '99 per la stagione 2026-2027. Melis arriva da una retrocessione con la Ferrini dall'Eccellenza: da qui l'idea di sposare il progetto del presidente Marco Baroncelli, intento a migliorare ulteriormente dopo il decimo posto dell'annata appena trascorsa.

Per l'Uta è certamente un colpo di livello dopo quello ufficializzato ieri con Antonio Fortuna (portiere): Melis conta diverse esperienze importanti soprattutto nel campionato di Eccellenza con le maglie del Monastir e Villasimius. L'anno scorso, una stagione sfortunata con la Ferrini. Adesso, un nuovo inizio, sotto la guida del tecnico Madau, per rinforzare un centrocampo composto già dai confermati Piro, Bratzu, Mancini e Sartorio.

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