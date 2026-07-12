Settimo San Pietro, papa Leone nomina don Giovanni Locci monsignoreCerimonia con l’arcivescovo Baturi. Il riconoscimento in occasione dei 66 anni di sacerdozio
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Nella parrocchia di San Pietro Apostolo di Settimo San Pietro, alla presenza dell’arcivescovo Giuseppe Baturi e del parroco don Marco Puddu, si è tenuta la cerimonia del conferimento della prestigiosa onorificenza di Monsignore a don Giovanni Locci, come riconoscimento per i 66 anni del suo percorso sacerdotale.
Il titolo di Monsignore è stato attribuito con decreto dal Pontefice Leone XIV su proposta dell’arcivescovo Baturi.
«A Monsignor Locci vanno - ha scritto il sindaco Gigi Puddu - le più gioiose congratulazioni per questo riconoscimento che onora la comunità di Settimo San Pietro».
Raffaele Serreli