Fabio Carrus, muraverese, classe 1987, è il nuovo direttore sportivo del Muravera Calcio. Ad ufficializzare l’incarico è la stessa società che lo scorso anno, in pratica, è ripartita da zero e adesso milita in Terza categoria: “Fabio – sottolinea la dirigenza - è da sempre uno dei primi tifosi dei colori gialloblù. Per anni lo abbiamo visto sugli spalti sostenere la squadra con passione, cuore e un forte senso di appartenenza. Oggi quella stessa passione si trasforma in un incarico di grande responsabilità, scelto e accettato esclusivamente per amore del Muravera. Con entusiasmo, competenza e dedizione, Fabio ha deciso di mettere la sua esperienza al servizio della società, con l'obiettivo di contribuire alla crescita del club e del nostro settore sportivo”.

Lo scorso campionato si è concluso con un ottimo piazzamento (la squadra potrebbe essere ripescata in Seconda categoria) e Carrus e già al lavoro per tenere i giocatori più promettenti. “Stiamo lavorando bene – ha detto il nuovo direttore sportivo – abbiamo confermato gran parte dell’ossatura della squadra nonostante le numerose richieste ricevute da società del territorio e non solo”.

La squadra è allenata da Stefano Boi, uno dei giocatori più promettenti che il Muravera abbia avuto. Il presidente della società è Gilberto Porru. I maggiori sforzi sono adesso concentrati sul settore giovanile.

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