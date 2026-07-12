Il portiere Galasso firma con il SelargiusNella scorsa stagione aveva difeso la porta del Castiadas
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Si rinnova in porta il Selargius, che si affida a un estremo difensore di esperienza: Enrico Galasso. Classe ‘93, arriva dal Castiadas con cui ha lottato sino all’ultimo nella scorsa stagione per la vittoria del Girone A di Promozione. Un torneo che ha vinto nel 2023-2024 quando era al Monastir, con numeri da record.
Galasso troverà come allenatore Antonio Prastaro, uno specialista in promozioni. Il gruppo del Selargius sarà composto – come già nella passata stagione – da numerosi giovani e dal veterano Stanislao Lepore a centrocampo. Ruolo, quest’ultimo, dove non è invece rimasto Alberto Usai che ha deciso di tornare alla Ferrini.
Nel corso della sua carriera, Galasso ha vestito – fra le altre – le maglie di Porto Corallo, Porto Torres, Muravera, San Marco Assemini e Monastir, mentre la sua esperienza più lunga è quella con la Ferrini in Eccellenza.