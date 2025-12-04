Il liceo scientifico Pacinotti di Cagliari si conferma il miglior istituto superiore della Sardegna secondo Eduscopio, ottenendo un punteggio di 82,42. Gli scientifici guidano la classifica regionale, con undici scuole sopra quota 70. Sul podio seguono il Mariano IV d’Arborea di Ghilarza e le cagliaritane Don Bosco e Alberti, con ottimi risultati anche per gli istituti di San Gavino, Carbonia e Nuoro.

Tra i classici primeggia il Galileo Galilei di Macomer, mentre in provincia di Cagliari è il Dettori a ottenere il miglior piazzamento. Nei linguistici svetta il Pitagora di Selargius, seguito da Alghero e Nuoro.

Per gli indirizzi tecnici, l’agrario Duca degli Abruzzi di Elmas guida la sezione tecnologica, mentre il Ciusa di Nuoro conquista il primo posto tra gli economici.

Eduscopio, che analizza i risultati di oltre un milione di diplomati, conferma così il primato del Pacinotti e fotografa le eccellenze scolastiche dell’Isola.

Nato del 2014, per l'edizione di quest'anno il portale ha analizzato i dati di oltre un milione di diplomati italiani di 8150 scuole nei tre anni scolastici che vanno dal 2019 al 2022.

Nella classifica nazionale è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, nella provincia di Padova, quello ad aver ottenuto il punteggio più alto: 94,45.

