Con un gol di Tassi alla mezzora di gioco, il Sestu bissa il successo di domenica scorsa in Ogliastra, batte ancora la Bariese e si salva.

Anche l'anno prossimo la squadra campidanese giocherà quindi il campionato di Prima categoria. Una salvezza attesa e meritata per la squadra di Fabio Isoni. Per la Bariese, invece, arriva la retrocessione in Seconda Categoria. «È una salvezza meritata», ha dichiarato il presidente del Sestu Andrea Leporati, «una salvezza arrivata al termine di un campionato impegnativo e sofferto».

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