Sono due i calciatori a condividere la vetta della classifica marcatori del campionato di Eccellenza. Nell’ultimo turno, l’ottava giornata di ritorno, l’attaccante del Lanusei Alfredo Francisco Martins, grazie alla rete segnata contro il Carbonia — gol che però non è servito alla sua squadra — ha agganciato Ousmane Balde (Buddusò), per diverse giornate leader solitario della graduatoria.

Alle loro spalle c’è sempre l’attaccante della capolista Ossese, Blas Dante Tapparello, autore dell’undicesimo sigillo stagionale, rete che è valsa alla sua squadra il successo sul campo del Santa Teresa.

Decimo centro in campionato per Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio). A quota nove reti salgono Andrea Porcheddu (Carbonia) e Kaio Piassi (Ilvamaddalena), entrambi a segno con una doppietta nell’ultimo turno. I due hanno così raggiunto Nicolas Martin Capellino, Joel Salvi Costa (Iglesias) e Caio De Cenco (Ilvamaddalena).

14 RETI: Ousmane Balde (6 rig.) (Buddusò); Alfredo Francisco Martins (2 rig.) (Lanusei).

11 RETI: Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese).

10 RETI: Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).

9 RETI: Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Nicolas Martin Capellino, Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Caio De Cenco, Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Marco Caggiu (Nuorese).

8 RETI: Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Vittorio Attili (1 rig.) (Ilvamaddalena); Lucas Siamparelli (1 rig.) (Santa Teresa).

6 RETI: Nicolas Ricci (2 rig.) (Atletico Uri); Niccolò Moreo (Calangianus); Nicola Mereu (Lanusei); Massimiliano Manca (2 rig.) (Nuorese); Samuele Spano (1 rig.) (Tempio).

5 RETI: Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Mauro Ragatzu (1 rig.) (Sant'Elena 4, Villasimius 1); Daniele Cannas (Villasimius).

4 RETI: Ablaye Faye (1 rig.) (Buddusò); Alessandro Mauro, Gonzalo Conejo Perez (1 rig.) (Calangianus); Leonardo Boi (Carbonia); Alvaro Lima (Ilvamaddalena); Igor Caetano Trindade (1 rig.) (Lanusei); Adan Claude Djedje Danon (Santa Teresa); Alessio D'Agostino (1 rig.) (Sant'Elena); Mauro Castro, Federico Malano (Taloro Gavoi); Lorenzo Cocco (2 rig.), Nahuel Menseguez (Tortolì); Alessio Saba (Villasimius).

