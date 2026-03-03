Inizia domenica 8 marzo la Serie C, il massimo campionato regionale a squadre maschile e femminile.

In palio i pass per il tabellone nazionale per le due squadre finaliste nel torneo maschile e per la squadra vincitrice del femminile.

I gironi si disputeranno per sei giornate, con chiusura il 26 aprile, poi si disputeranno playoff e playout il 17 e 24 maggio.

Il campionato maschile vede la partecipazione di quattrodici squadre in due gironi da sette, il femminile dodici squadre in due gironi da sei: le prime due classificate accederanno ai playoff, mentre l'ultima retrocederà direttamente in D1.

Per i playout, in campo la quinta e la sesta nel maschile, la quarta e la quinta nel femminile.

In ogni incontro maschile si disputeranno quattro match di singolare e due di doppio, nel femminile tre singolari e un doppio.



Maschile.

Girone 1: Tc Alghero, Tc Arzachena, Tc Cagliari, Ct Decimomannu B, Sporting Ct Quartu, Tennis Elmas, Torres Tennis B.

Girone 2: Tc70 Oristano, Ct Decimomannu A, Ct Macomer, Easy Tennis, Tc Novelli, Tc Tempio, Tc Terranova.



Femminile.

Girone 1: Accademia Tennis, Quattro Mori Tennis Team, Tc Alghero, Tc Cagliari B, Tc Ghilarza, Torres Tennis.

Girone 2: Tc Arzachena, Sporting Ct Quartu, Tc Cagliari A, Tc Porto Torres, Tc Terranova, Tennis Elmas.

