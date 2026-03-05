Classifica dei migliori Promozione: Sanna e Fodda guidano i gironi A e BL’attaccante del Terralba conquista il ventesimo punto e aggancia in vetta Andrea Girseni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel girone A della classifica dei migliori, Andrea Sanna, attaccante e capocannoniere della capolista Terralba, conquista il ventesimo punto e aggancia in vetta Andrea Girseni (Freccia Parte Montis).
Un gradino sotto, a quota 19 voti, Mirco Carboni (Castiadas) — infortunatosi nell’incontro contro l’Atletico Cagliari — viene raggiunto da Edoardo Sedda (Ovodda) e Alberto Usai (Selargius). Centrano il diciassettesimo voto anche Daniel Bilea (Ovodda) e Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia).
Nel girone B, scatto deciso per Oscar Kevin Fodda (Thiesi), ora da solo al comando con 18 punti. Resta fermo a 17 Santiano Mateucci (Coghinas), raggiunto da Federico Pireddu (Li Punti).
Votati nell’ultimo turno anche Gavino Molozzu (Atletico Bono) e Predrag Radovanovic (Coghinas), che salgono a quota 16, insieme a Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista).
GIRONE A
20 PUNTI: Andrea Girseni (Freccia P.M.); Andrea Sanna (Terralba Bellu).
19 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Edoardo Sedda (Ovodda); Alberto Usai (Selargius).
17 PUNTI: Daniel Bilea (Ovodda); Marco Gianoli (Tharros); Gino Noli (Tonara); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).
16 PUNTI: Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia).
15 PUNTI: Gian Marco Trogu (Tonara).
14 PUNTI: Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Angelo Marci (Guspini); Gianmarco Paulis (Villacidrese).
13 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Abdoulaye Mboup (Guspini); Raffaele Picciau (Uta 2020); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).
GIRONE B
18 PUNTI: Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
17 PUNTI: Santiago Mateucci (Coghinas); Federico Pireddu (Li Punti).
16 PUNTI: Gavino Molozzu (Atletico Bono); Predrag Radovanovic (Coghinas); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 1, Atl. Bono 6).
15 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena); Domenico Saba (Bonorva); Mattia Asara (Castelsardo); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese).
14 PUNTI: Claudio Fadda (Bosa); Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese); Gonzalo Ferro (Ozierese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.).
13 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Samuele Pinna (Bonorva); Juan Vera Rubio (Castelsardo 3, Macomerese 1); Antonio Mossa (Luogosanto).
12 PUNTI: Joel Baraye (Alghero); Agustin Meli (Coghinas); Luca Barone, Massimo Cosseddu (Luogosanto); Nahuel Mendez (Ozierese).