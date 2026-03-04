La società Iglesias che partecipa con la prima squadra al campionato di Eccellenza, ha ricevuto dalla Lega nazionale dilettanti e del Settore giovanile e scolastico la Benemerenza sportiva per i suoi 100 anni di storia calcistica. A consegnarla al presidente Giorgio Ciccu sono stati il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e il presidente della FIGC Gabriele Gravina per i cento anni di attività sportiva e sociale.

La cerimonia si è svolta all'Hotel Hilton di Roma. Una storia infinita quella dell'Iglesias con la prima squadra che per tantissimi anni ha disputato campionati di Serie D., proponendosi anche nel sociale col settore giovanile.

«Un secolo di sfide, vittorie, sconfitte, ma soprattutto di amore incondizionato per questo sport e per la nostra comunità. Questo premio- scrive la società- è di tutti noi: di chi c'era, di chi c'è più e di chi ci sarà».

