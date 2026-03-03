Lorenzo Carboni fermato da un infortunio nel primo turno dell'Atp Challenger50 di Hersonissos (montepremi 56.700dollari).

Sul cemento dell'isola di Creta, il 20enne algherese, numero 439 della classifica mondiale, stava facendo match pari contro la testa di serie numero 2 del torneo, il davisman ellenico Stefanos Sakellaridis (224 Atp), per oltre 2 ore e mezza di gioco, ma dopo aver vinto 6-4 il primo set e perso 7-5 il secondo, ha alzato bandiera bianca quando era sotto 3-1.

