Nel girone A, il re dei bomber è Andrea Sanna. L’attaccante della neo capolista Terralba ha realizzato la ventunesima rete stagionale. L’ex Arzachena allunga così il vantaggio su Angelo Marci (Guspini), fermo a quota diciassette. Sale a quindici marcature Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia, che supera Marco Gianoli della Tharros. A undici gol restano Lorenzo Camba del Cus Cagliari e Roberto Cappai della Villacidrese.

Nel girone B, continua a segnare a suon di doppiette il bomber dell’Alghero Diego Barboza, che tocca quota ventinove sigilli e amplia il divario su Domenico Saba (Bonorva), stabile a ventitré reti. A diciassette gol si è formato un gruppetto: ad Alessio Virdis (Alghero) e Santiano Matteucci (Coghinas) si sono aggiunti Gavino Molozzu dell’Atletico Bono, protagonista di un’ottima prova contro la Macomerese, e Marcelo Gavim Bruno della Macomerese.

GIRONE A

21 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).

17 RETI: Angelo Marci (6 rig.) (Guspini).1

5 RETI: Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).

14 RETI: Marco Gianoli (Tharros).

11 RETI: Lorenzo Camba (3 rig.) (Cus Cagliari); Roberto Cappai (Villacidrese).

10 RETI: Gianluca Reginato (Selargius).

9 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Alberto Usai (2 rig.) (Selargius).

8 RETI: Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Gianluca Riep (Guspini); Nicolò Agostinelli, Luca Muscas (Villacidrese).

7 RETI: Marco Sanna (Calcio Pirri); Riccardo Pulcrano, Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Ezequiel Cordoba (Guspini); Marco Lonis (2 rig.) (Tharros); Raffaele Picciau (5 rig.) (Uta 2020).

GIRONE B

29 RETI: Diego Barboza (5 rig.) (Alghero).

23 RETI: Domenico Saba (7 rig.) (Bonorva).

17 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono); Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas); Marcelo Gavim Bruno (2 rig.) (Macomerese).

15 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (Castelsardo 2, Macomerese 13).

14 RETI: Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).

13 RETI: Edoardo Donati (1 rig.) (Arzachena).

12 RETI: Mattia Asara (6 rig.) (Castelsardo); Predrag Radovanovic (2 rig.) (Coghinas); Gonzalo Ferro (2 rig.) (Ozierese); Victory Igene (2 rig.) (Usinese).

10 RETI: Claudio Fadda (2 rig.) (Bosa).

9 RETI: Agustin Meli (Coghinas); Mauro Felipe Pinto de Carvalho (Macomerese).

