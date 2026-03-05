La sesta giornata di ritorno non ha fatto registrare alcun cambiamento di rilievo sia che si parli delle posizioni di testa, ma anche della retroguardia, nei gironi C e D, della Prima Categoria.

Partendo dal gruppo D una sorpresa in realtà c'è stata: ci riferiamo dal pareggio a reti inviolate tra la prima della classe, il Monte Alma, e l'ultima in graduatoria, l’F.C. Alghero. Un pari che comunque non ha portato alcun danno alla capolista che continua la sua marcia in vetta con 53 punti.

Per ciò che riguarda le compagini “anglogalluresi” c'è stato il derby tra Valledoria e Badesi 09: ad essere premiata è stata la squadra di casa, con un goal al novantesimo. Un successo che permette all'undici di Nieddu di conservare da solo il terzo posto con 41 punti, ma che non consente però un ulteriore avvicinamento alla seconda posizione considerato che il Lanteri ha fatto suo il confronto con il Lauras.

Per quanto riguarda i badesani, nessuno fa drammi in quanto la posizione in classifica è rimasta invariata: centroclassica a quota 30, in compagnia di Porto Torres e Lauras. Questi ultimi sono usciti battuti dal confronto con la vicecapolista: dopo l'iniziale svantaggio, Del Soldato e compagni sono riusciti a dimezzare le distanze, riaprendo così la gara, ma il terzo gol sassarese ha chiuso definitivamente ogni discorso.

Nel girone C l'Oschirese è sempre quinta con 33 punti: in quel di Lula i ragazzi di Sannio, per due volte in vantaggio grazie al gol di Camboni e alla doppietta di Alessandro Asara, sono stati però costretti al pari dalla grande determinazione dei padroni di casa.

