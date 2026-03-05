Era da settembre, dal primo turno, che la Torres non vinceva in casa. Ci voleva forse il Guidonia Montecelio, formazione in crisi da tre mesi. O forse ci voleva la partita in notturna. Fatto sta che i rossoblù, dopo la vittoria per 2-1, sono per la prima volta fuori dalla zona playout.

La Torres parte subito forte: al 5’ Sala va via di forza tra due avversari e serve Sorrentino, contrastato al momento del tiro. Ci provano anche Liviero e ancora Sala, ma senza inquadrare la porta. Al 31’ Liviero a destra serve Di Stefano che verticalizza per Sorrentino: l’attaccante entra in area, dribbla il portiere e segna. Subito dopo il suo scatto viene fermato da Crispini. Fallo da ultimo uomo e cartellino rosso. Ancora Sorrentino al 45’: segna con pallonetto ma viene giudicato in fuorigioco.

Nella ripresa, al 67’, il raddoppio firmato da Mastinu con un tiro basso dal limite che si infila nell’angolino destro dopo una leggera deviazione. Al 78’ l’arbitro concede un rigore generosissimo per un contatto tra Antonelli e Zuppel. Trasforma lo stesso centravanti.

