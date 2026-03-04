Dopo le due vittorie casalinghe consecutive (contro Santa Teresa e Lanusei) che hanno permesso al Carbonia di tirare un enorme boccata d'ossigeno per quella che era diventata una classifica "calda" in Eccellenza, giungono buone notizie per l'allenatore Graziano Mannu.

L'infermeria si è svuotata, alcuni grandi infortunati (come Riccardo Zonchello) hanno ripreso lentamente a fare attività, e sono di nuovo utilizzabili il centravanti argentino Tomas Pavone, autore di otto gol, e il difensore argentino Hernan Zazas.

Entrambi erano stati espulsi (assieme a due calciatori della Nuorese) nel convulso finale di primo tempo due settimane fa a Nuoro, gestito in modo approssimativo dal direttore di gara. Ora Pavone e Zazas sono di nuovo schierabili.

«E ho l'imbarazzo della scelta - ammette l'allenatore Mannu - perché in sostanza tutta la rosa è al completo, compresi i nuovi arrivi, e posso valutare bene ogni decisione».

© Riproduzione riservata