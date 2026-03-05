Eccellenza: Matteo Vinci resta al comando della classifica dei miglioriLeadership invariata dopo l’ottava giornata di ritorno
Pur senza conquistare voti nell’ottava giornata di ritorno, Matteo Vinci mantiene saldamente la vetta della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza, forte dei 19 punti conquistati finora.
Alle sue spalle restano a quattro lunghezze di distanza Ousmane Balde (Buddusò) e Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa), ora raggiunti da Daniele Cannas del Villasimius.
Sale a quota 13 punti il gruppo composto da Andrea Corda (Ferrini Cagliari), Diego Humberto Di Pietro (Ossese), Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi) e Matteo Forzati, che agganciano Alessandro Cadau (Nuorese) nella graduatoria.
19 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).
15 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa); Daniele Cannas (Villasimius).
13 PUNTI: Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Alessandro Cadau (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Matteo Forzati (Villasimius).
12 PUNTI: Andrea Porcheddu (Carbonia); Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Filippo Carraro, Fabio Cocco (Nuorese); Sandro Scioni (Villasimius).
11 PUNTI: Tommaso Arzu (Iglesias); Alessio D'Agostino (Sant'Elena).
10 PUNTI: Luca La Rosa (Calangianus); Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Marco Caggiu (Nuorese); Mauricio Bringas (Tempio).
9 PUNTI: Leonardo Boi (Carbonia); Gabriel Silva Pereira (Lanusei); Blas Dante Tapparello (Ossese); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Gabriele Sanna (Sant'Elena); Massimo Fadda (Taloro Gavoi); Adam Idrissi, Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio).