Il neo promosso Atletico di Masainas parallelamente alle operazioni necessarie a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione di Promozione conquistata due mesi fa, rinforza anche lo staff dirigenziale con una figura di spicco: Angelo Farci è il nuovo direttore sportivo. Figura di grande esperienza e conoscenza del calcio regionale, 62 anni, originario di Cagliari e residente a Teulada, porta con sé un percorso sportivo e umano di valore. Ex calciatore, preparatore atletico e presidente del Teulada nei primi anni 2000 durante il campionato di Promozione, ha poi ricoperto il ruolo di direttore sportivo in varie realtà del calcio sardo tra Promozione, Eccellenza e Serie D. Durante la sua carriera ha contribuito ai progetti sportivi di società come Carbonia, Samassi, Selargius, Pula, Muravera e Arbus, distinguendosi per passione e capacità organizzativa. "La sua esperienza - afferma il presidente Antonello Etzi - rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la crescita dell’Atletico Masainas e per il raggiungimento degli obiettivi della nuova stagione".

© Riproduzione riservata