L'Ilvamaddalena (Eccellenza) riparte da Giancarlo Favarin. La società biancoceleste ha ufficializzato la conferma del tecnico toscano anche per la prossima stagione, comunicando con soddisfazione la notizia a tifosi e sostenitori. L'esperto allenatore ha sposato con entusiasmo il progetto del club, a prescindere dalla categoria in cui i maddalenini saranno impegnati.

Già, perché il futuro potrebbe riservare una gradita sorpresa: l'Ilva spera infatti nel ripescaggio in Serie D. Una speranza legittimata da una stagione di alto livello: secondo posto in campionato, vittoria nei playoff regionali e successiva partecipazione a quelli nazionali, dove il cammino si è interrotto soltanto nella finalissima contro la Pietralunghese.

Con Favarin ancora al timone, l'Ilvamaddalena guarda dunque al futuro con ambizione, in attesa di conoscere la categoria in cui potrà proseguire il proprio percorso di crescita. L'8 luglio i biancocelesti conosceranno le avversarie nella corsa al ripescaggio, mentre il verdetto definitivo arriverà con il Consiglio Direttivo della LND di fine mese.

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