Si rinnova anche quest’anno a Settimo San Pietro l’appuntamento col Torneo Multisport di Settimo che coinvolge circa 300 tra ragazze e ragazzi divisi in 16 squadre partecipanti .Ieri si è svolta la prima giornata del torneo nel quale tutte le sere le squadre si sfideranno in 9 discipline sportive: futsal, freccette, padel, biliardino, basket, ping pong, volley, dodgeball, basket pong. L'iniziativa va avanti da quattro anni grazie alla collaborazione tra il Comune di Settimo e l’associazione sportiva Dym Sport. Una manifestazione che puntualmente richiama l'interesse di tantissima gente.

Raffaele Serreli

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