Il Taloro Gavoi riparte da certezze importanti in vista della stagione 2026/2027. In vista della prossima stagione di Eccellenza, la società gavoese ha confermato i calciatori Andrea Delussu. Filippo Littarru, Giovanni Secchi, Mauro Castro, Mattia Zappino e Stefano Lapia.

Sei giocatori di sicuro affidamento nei rispettivi ruoli che, ne è sicura la società, «continueranno a difendere i colori del Taloro con impegno, passione e senso di appartenenza, pronti a dare il massimo anche nella prossima stagione».

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