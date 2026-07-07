Inizierà a fine agosto la fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza, nella scorsa stagione vinta dall’Iglesias. Entro il prossimo 3 agosto, i club che eventualmente non vorranno partecipare dovranno inviare la richiesta di rinuncia con le motivazioni. Si giocherà fino a gennaio, dato che la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito per lunedì 1 febbraio 2027 il termine ultimo per indicare la società vincitrice e partecipante alla fase nazionale.

Alla Coppa Italia di Eccellenza partecipano d’ufficio le 16 società che disputeranno il campionato. Le aventi diritto sono Alghero (neopromossa), Atletico Uri, Bonorva (neopromossa e debuttante nella categoria), Calangianus, Carbonia, Iglesias, Ilvamaddalena (che ha chiesto il ripescaggio in Serie D), Lanusei, Nuorese, Olbia (retrocessa dalla Serie D), Santa Teresa, Taloro Gavoi, Tempio, Terralba (neopromossa), Tortolì e Villasimius. Entro il 20 luglio sarà necessario perfezionare le iscrizioni, poi si conoscerà l’organico definitivo.

Se dovessero essere confermate tutte le 16 partecipanti, si partirebbe dagli ottavi di finale (con accoppiamenti generalmente definiti su base territoriale) per poi proseguire con quarti, semifinale e finale (quest’ultima in gara secca e campo neutro, le altre con andata e ritorno). La vincente accederà alla fase nazionale, che prenderà il via il 10 febbraio 2027 con la gara di andata degli ottavi che vedrà la Sardegna opposta alla vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza del Lazio (ritorno il 17). Chi vince il titolo ottiene la promozione in Serie D, qualora dovesse averlo già raggiunto tramite il campionato spetterà alla finalista.

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