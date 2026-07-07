Una nuova dirigenza, obiettivi chiari e la volontà di riportare il calcio al centro della comunità. La Fulgor Senorbì rinnova il proprio assetto societario e punta a coniugare tradizione sportiva e valorizzazione del territorio. Alla guida del club c'è il presidente Daniele Lapolla, affiancato dai vice Marco Laconi e Michele Congiu. A completare l'organigramma societario sono il segretario Roberto Sirigu, il tesoriere Corrado Fenu, il direttore sportivo Nicola Ennas e i consiglieri Pino Dessì e Gianpaolo Porceddu. Fanno inoltre parte della dirigenza Franco Poddine, Efisio Solinas, Bonifacio Mascia, Roberto Zedda, Ignazio Cirina e Francesco Schirru, chiamati a contribuire alla crescita della società e alla realizzazione del nuovo progetto sportivo. Tra i punti cardine del nuovo corso c'è la ricostruzione del settore giovanile, con l'obiettivo di far crescere i ragazzi del paese, rafforzare il senso di appartenenza alla maglia e valorizzare, dove possibile, i giovani nati e cresciuti a Senorbì.

La società intende fare dello sport uno strumento di aggregazione e promozione dei valori sportivi, restituendo alla Fulgor il ruolo di punto di riferimento per l'intera comunità. Proseguirà anche l'attività del calcio a 5, reduce da due stagioni positive culminate con la qualificazione ai play-off, mentre il calcio a undici riparte dalla Terza categoria. Alla guida tecnica della prima squadra ci sarà Gianluigi Contu, allenatore senorbiese con 25 anni di esperienza, già protagonista della storica promozione della Fulgor in Seconda categoria. Al suo fianco opereranno i collaboratori tecnici Roberto Sirigu e Franco Poddine. La società punta a ricostruire una forte identità legata al paese, creando una squadra che rappresenti Senorbì e che sappia coinvolgere le nuove generazioni, privilegiando, dove possibile, i ragazzi del territorio e promuovendo l'inclusione e il senso di appartenenza attraverso lo sport.

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