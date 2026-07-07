Nono anno consecutivo in Serie D per la Costa Orientale Sarda: il primo nome da cui ripartire non poteva che essere quello di Francesco Loi. Il tecnico è il principale artefice di questo autentico miracolo calcistico: un progetto costruito anno dopo anno che porta in gran parte la sua firma. Attorno a lui la società ha mosso i primi passi in vista della nuova stagione: quattro acquisti e tante conferme.

Restano tutti i calciatori con contratto biennale: Alessio Murgia, Andrea Feola, Andrea Demontis, Lorenzo Cogotti, Tommaso Spanu, Michele Demurtas, Alessio Rossi, Sergio Nurchi, Antonio Demarcus, Francesco Intinacelli, Leonardo Xaxa, Ettore Loddo, Tommaso Cabiddu, Christian Arboleda e Nacho Prieto. Confermati anche Walter Anedda e Francesco Cutrona.

Sul fronte mercato, il primo colpo è l'italo-brasiliano Alfredo Francisco Martins (classe 1992), protagonista nelle ultime due stagioni con il Lanusei. In Brasile ha vestito le maglie di San Paolo, Paulista, Nacional e Veranópolis, in Portogallo quelle di Portimonense e Penafiel, con un'esperienza anche in Bulgaria al Beroe. In attacco arriva pure Alessio Cargiolli (1989) dall'Alessandria, ex Virtus Entella, Massese, Derthona. A centrocampo ecco l'italo-serbo Stefan Dimitrijević (2003), ex Tempio e Barisardo, cresciuto nelle giovanili di Bologna e Genoa e con esperienze nel campionato serbo con Grafičar, Mačva e Real Podunavci, e Enzo Fabricio Ponzo (2004), ex Carbonia, Reggio Calabria e Quilmes Under 20.

La preparazione scatterà il 3 agosto. <Sarà un girone difficile>, avverte Loi, <con formazioni laziali e campane. La nostra rosa è ringiovanita: inseriremo diversi ragazzi classe 2003, 2004 e 2005. Cercheremo di crescere come gruppo sulla falsariga del percorso iniziato lo scorso anno. Per noi sarà un anno importante>. Previsto tanto lavoro sul campo e una o due sedute in spiaggia.

Novità anche sul quartier generale: dopo Tertenia, la squadra si trasferisce a Barisardo. <A Tertenia siamo stati benissimo, ci siamo integrati nel tessuto del paese>, sottolinea il tecnico. <Era giusto liberare lo spazio perché hanno un progetto importante. Ringraziamo tutto il paese e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giulio Murgia: ci hanno accolto a braccia aperte, speriamo di aver ricambiato l'ospitalità>. Da lunedì partiranno anche i lavori sul campo di Loceri, altro spazio vitale. <A Barisardo abbiamo la gestione del campo per cinque anni più cinque rinnovabili. Abbiamo sistemato la tribuna ospiti e stiamo completando la manutenzione: in un mese sarà pronto, il campo è omologato per la D. Con la Bariese abbiamo già rapporti cordiali e di collaborazione>.

Grande attenzione infine ai giovani, con gli open day che hanno registrato tanta partecipazione. <Il settore giovanile è il cuore del nostro progetto>, chiude Loi, che segue da vicino tutte le squadre. Nel suo staff promosso Walter Pecchia, allenatore individuale dedicato a qualità e tecnica; confermati Nicola Ruggeri, Antonio Carta, Fulvio Usai, Andrea Paniziutti e Alessandro Mascia.

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