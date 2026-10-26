Giornata interlocutoria per le formazioni oristanesi impegnate nei tornei di Eccellenza e Promozione di calcio.

Nel massimo campionato regionale, il Terralba F. Bellu porta a casa un pareggio contro la Nuorese (0-0). In una gara fortemente condizionata dal vento e con poche emozioni, mister Roberto Concas ha mandato in campo un undici fortemente rimaneggiato, a causa delle numerose assenze per infortunio e squalifica. Note liete la solidità difensiva e il rientro dal primo minuto di Sarritzu. Un punto che muove la classifica e tiene a distanza la zona “calda”.

In Promozione, girone A, sorride l’Arborea che, grazie al 4-1 rifilato all’Uta, aggancia la vetta della classifica, seppur in coabitazione con il Selargius (entrambe a quota 17). È la tripletta del solito Pibiri (oltre all’assist per il gol di Orro) a trascinare la formazione allenata da Maurizio Firinu alla vittoria. Selargini raggiunti in classifica dopo essere stati bloccati, tra le mura di casa, dalla Tharros per 1-1. Per gli oristanesi un risultato positivo che rappresenta una bella iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni. Sconfitto, invece, il Samugheo, sul campo della Cannonau Jerzu, per 3-0. A decidere la sfida sono la rete di Sirigu nella prima parte di gara e la doppietta di Atzori nella ripresa. Per i ragazzi allenati da Federico Trudu è la terza sconfitta stagionale.

Nel girone B, infine, il Bosa espugna per 0-1 il campo del Macomer e vola in quarta posizione. È la rete di Fadda a metà del primo tempo a regalare all’undici di Tore Carboni la terza vittoria di fila.

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