Un montante destro sul mento dell’avversario, la velocità dei colpi e la prestazione fisica, una superiorità tecnica che ha fatto vincere, a soli 37’’ del primo round, il pugile Salvatore Marginesu, il 22enne della Gymnasium Boxe Sassari che ha chiuso il match per “sospensione cautelare”, un provvedimento deciso per volontà dei maestri di Emanuele Bianchi, il boxeur 30enne della Accademia dello sport Livorno che ha dovuto arrendersi. Portano a casa quattro vittorie ciascuno gli atleti impegnati nella sfida interregionale Sardegna-Toscana andato in scena nella cornice di piazza Garibaldi a Porto Torres.

Un'ottima risposta del pubblico per una grande prova finità 4-4 nella due giorni di pugilato, la manifestazione organizzata con impegno e passione dalla Asd Se.Sa Boxing Porto Torres, la società sportiva che con la seconda edizione del “Memorial Maria Grazia Biccheddu”, dedicato all’imprenditrice turritana scomparsa qualche anno fa, ha riportato la boxe ad alti livelli. Nel quadrato allestito nella piazza Garbaldi si sono disputati ben nove match tra i migliori pugili isolani e altrettanti atleti provenienti da tre diverse società della penisola: Boxe Livorno Salvemini, Accademia dello Sport sezione pugilato Livorno.

Dopo un minuto di silenzio e le immagini del pugile turritano di 31 anni, Marco Satta Giannichedda, scomparso di recente, sono cominciate le sfide che hanno visto vincere Pietro Satriano della Boxe Livorno, contro il portotorrese Enrico Falchi della Se.Sa (S.Boy 46kg). Si riequilibra la sfida con la vittoria di Emanule Contu, un’ottima prova del pugile del Team Erittu su Riccardo Colombini della Pugilistica Lucchese (S. Boy 46kg); va in vantaggio la Sardegna con Enrico Usai di Shardana su Achille Chiama della A.Livorno (S.Boy 46kg); riequilibra il toscano Thomas Carloni che vince contro Samuele Giordo della Se.Sa (Junior 57 kg), mentre Ylias Souda della Boxe Livorno conquista un punto su Fabio Serra Sa (Junior 67 kg). Salgono sul ring anche Giuseppe Nardi della Se.Sa che ha avuto la meglio su Mattia Behaj (Junior 67 kg); il toscano professionista Alessandro Gatti della Lucchese supera la prova contro Gabriele Decherchi della Boxe Muretti (Elite 60kg). Interessante match finito in parità tra Salvatore Vacca della N.O. Academy, che ha dato prova di grande tecnica e determinazione contro uno spavaldo Filippo Mecacci della Livorno (Elite 73kg). Infine l’ultimo incontro che poteva regalare emozioni, terminato con un verdetto che sanciva la vittoria del boxeur sardo, Salvatore Marginesu, premiato come miglior pugile della serata, che lasciava l’amaro in bocca all’avversario toscano, Emanuele Bianchi (Elite 86kg). Fuori programma i primi sei match che hanno visto impegnati atleti locali, tra cui si sono distinti Filippo Minniti del Team Erittu, Alessandro Salis del Se.Sa premiato dall'assessore Massimiliano Ledda per la medaglia di bronzo nei campionati nazionali Yunior, Giuseppe Bellu, Cristian Fadda e Giuliano Ciaddu. Durante l’evento un omaggio alla famiglia di Maria Grazia Biccheddu consegnato dal ristoratore Massimiliano Cilia. Nella giornata di oggi, domenica 2 luglio, si continua con le attività giovanili e la presenza di 40 atleti.

L’evento è stato presentato dallo speaker Angelo Difraia.

