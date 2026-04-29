Non solo questione impianti sportivi. A Nuoro cresce l’attesa per Nuorese-Tempio di venerdì. Non è solo una semifinale playoff, ma una sfida storicamente “osservata speciale”, capace ogni volta di catalizzare attenzione dentro e fuori dal campo. In palio c’è la promozione dalla Eccellenza alla Serie D, ma anche un derby che porta con sé rivalità e grande partecipazione di pubblico. Dopo la riunione della Commissione sicurezza tenutasi ieri in Prefettura, sono state definite le disposizioni ufficiali per la gara, in programma venerdì 1 maggio alle ore 16 allo stadio Frogheri.

Proprio in considerazione della delicatezza dell’incontro, la Nuorese Calcio ha comunicato che i biglietti saranno disponibili esclusivamente in prevendita. Non sarà quindi possibile acquistare i tagliandi il giorno della gara direttamente allo stadio. La vendita sarà attiva oggi, mercoledì 29 aprile, e domani, giovedì 30 aprile, nelle fasce orarie 10:30-12:30 e 16:00-18:30 presso la biglietteria di viale Repubblica dello stadio Frogheri. I tifosi potranno inoltre acquistare i biglietti nei seguenti punti vendita autorizzati: Cocco Premiazioni, via Mughina 30, Nuoro, DP Ricambi, via Maria Bellisario 68, Prato Sardo, e al Bar Edera, viale del Lavoro 1, Nuoro.

Particolare attenzione è richiesta per le modalità di emissione: i biglietti saranno nominativi, come previsto dalle normative vigenti. Al momento dell’acquisto sarà obbligatorio presentare un documento d’identità valido per ogni titolo richiesto. Lo stesso documento dovrà essere esibito anche all’ingresso dello stadio, insieme al biglietto. Il costo del tagliando è fissato a 10 euro. Per gli ospiti si potranno acquistare da questo pomeriggio e domani, dalle ore 17 alle ore 19, nella sede del Tempio allo stadio Manconi. I biglietti nominativi e non cedibili per gli ospiti, saranno riservati ai residenti nelle province di Sassari e Gallura Nord Est.

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