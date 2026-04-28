A Santa Margherita di Pula, nove italiani approdano agli ottavi di finale del singolare maschile del quinto Itf Combined che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Oltre alla testa di serie numero 2, Gianmarco Ferrari, e a Francesco Ferrari, vincitori ieri dei loro match di primo turno, si sono aggiunti il numero 6 del seeding Pierluigi Basile (6-3, 6-3 al qualificato Flavio Bocci), Daniel Bagnolini (che ha sorpreso 6-3, 2-6, 6-3 il russo Andrey Chepelev, numero 1 del seeding), Niccolò Ciavarella (che non ha concesso giochi al qualificato polacco Bruno Kokot), Alessandro Battiston (6-2, 6-4 sul bulgaro Yanaki Milev, numero 8), i qualificati Lorenzo Ferri (3-6, 6-3, 6-1 sul numero 3 Filippo Moroni), Marco Furlanetto (6-2, 6-1 sulla wild card Giammarco Gandolfi) e Luigi Valletta (6-7, 6-4, 7-6 su un altro italiano proveniente dal tabellone cadetto, Boris Sarritzu, che rimanda il suo appuntamento con il primo punto mondiale).

Out, invece, Pietro Romeo Scomparin (doppio 6-1 dall'ucraino Eric Vanshelboim, testa di serie numero 4), Sebastiano Cocola (7-5, 6-1 dal tedesco Tim Handel, numero 7) e il qualificato Mattias Pisanu (6-2, 6-1 dal qualificato polacco Oliwier Sterniczuk).

Femminile. Nei primi match del tabellone femminile, Allegra Fiorani si è aggiudicata, col punteggio di 7-5, 6-1, la sfida tra qualificate con l’ucraina Mariya Yemshanova. Battute Giulia Alessia Monteleone (6-1, 6-0 dalla francese Emma Lene) e la qualificata Aurora Deidda (6-0, 6-1 dalla bulgara Denislava Glushkova, numero 6 del seeding).

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