Nelle prime due serie dei campionati dilettantistici Sardi, l'Eccellenza e la Promozione, la stagione regolare si è conclusa domenica scorsa. Mentre nella terza serie, ci riferiamo ovviamente alla Prima Categoria, rimangono da disputare ancora 2 turni: soffermandoci sui gironi C e D, dove sono presenti le 4 rappresentanti " Anglogalluresi", scopriamo che solo una di esse ha ancora qualcosa da chiedere alla stagione 25/26, sotto forma di un posto nella griglia playoff.

Vediamo qual è la situazione nel raggruppamento D: con 180' di anticipo il Monte Alma ha tagliato il traguardo Promozione; mentre rimane aperta la lotta per i playoff con Lanteri (59) e Valledoria (56). La giornata "verità" potrebbe essere domenica 3 maggio, visto che in quel di Sassari andrà in scena lo scontro diretto che all'andata vide le 2 squadre spartirsi la posta. Detto dei valligiani passiamo a Lauras 44 e Badesi 09 (42) : proprio domenica scorsa hanno dato vita al loro derby; con i portacolori dell'Alta Gallura che si sono imposti a Badesi in casa appunto dei rivieraschi. Con questo successo esterno la compagine guidata da Franco Scano, confermando l'ottima stato di forma, ha ottenuto il quinto risultato utile consecutivo, e nel contempo si è assicurata il titolo di " Regina dei Derby". Dal canto suo il gruppo guidato da Antonio Borrotzu ha confermato le sue già conosciute difficoltà negli incontri casalinghi, controbilanciate dai numerosi successi in trasferta. In buona sostanza entrambe in questo finale di campionato cercheranno di migliorare ancor di più la loro già ottima posizione di classifica.

Andando infine al raggruppamento C, dove troviamo la sola Oschirese, diciamo anzitutto che il Macomer è già in Promozione, e che al Fonni per l'aritmetica certezza di andare ai playoff manca un solo punto.

Tornando ai granata Oschiresi si può tranquillamente affermare che, così come le "cugine" dell'altro girone , il 5° posto, che già occupano con 46 punti, potrebbe essere ulteriormente migliorato, in virtù anche dell'ultimo successo esterno.

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