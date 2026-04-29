Quando ti porti il lavoro anche a Bancali. Lo scorso anno un uomo ha varcato la soglia del carcere sassarese, dove doveva scontare una condanna, trasportando un trolley in cui vi erano i suoi effetti personali.

Ma tra questi non vi erano solo vestiti, capi intimi o altri oggetti inoffensivi. È stata grande infatti la sorpresa degli agenti della polizia penitenziaria, al momento di perquisire la valigia, quando all’interno vi hanno trovato un coltello lungo 34 cm. Una vera e propria arma, perlomeno in una Casa circondariale, e di cui è stato chiesto conto al neo detenuto.

«Sono un cuoco e il coltello mi serve in cucina», la risposta della persona. «Una versione inverosimile», ha dichiarato ieri in tribunale a Sassari la pm Alessia Sanna durante la discussione sollecitando quattro mesi di reclusione per l’imputato, difeso dall’avvocato Massimiliano Tore. La giudice Stefania Mosca-Angelucci ha condannato l’uomo a 400 euro di ammenda.

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