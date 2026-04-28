tennis
28 aprile 2026 alle 14:09
Atp Challenger 175 di Cagliari, ecco i qualificatiConclusi i match di qualificazione sui campi del Tc Cagliari
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Si sono concluse questa mattina le qualificazioni dell'Atp Challenger 175 di Cagliari.
Strappano il pass per il tabellone principale gli italiani Federico Arnaboldi e Luca Potenza, il giapponese Rei Sakamoto e l'ellenico Stefanos Sakellaridis.
I risultati:
Federico Arnaboldi b. Lorenzo Carboni 6-3, 7-5
Luca Potenza b. Nicolas Barrientos (Col) 6-4, rit.
Stefanos Sakellaridis b. Enrico Dalla Valle 6-3, 7-5
Rei Sakamoto (Jpn) b. Ryan Seggerman (Usa) 7-5, 6-7)1), 7-6(6)
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