Si sono concluse questa mattina le qualificazioni dell'Atp Challenger 175 di Cagliari.

Strappano il pass per il tabellone principale gli italiani Federico Arnaboldi e Luca Potenza, il giapponese Rei Sakamoto e l'ellenico Stefanos Sakellaridis.



I risultati:

Federico Arnaboldi b. Lorenzo Carboni 6-3, 7-5

Luca Potenza b. Nicolas Barrientos (Col) 6-4, rit.

Stefanos Sakellaridis b. Enrico Dalla Valle 6-3, 7-5

Rei Sakamoto (Jpn) b. Ryan Seggerman (Usa) 7-5, 6-7)1), 7-6(6)

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