Grande soddisfazione per la scuola Artedanza Maracalagonis, guidata da Gigi Farci, che si è distinta alla finale nazionale del Danza Contest, svoltasi il 18 e 19 aprile a Valmontone.

Il percorso verso la finale è iniziato lo scorso 14 dicembre, durante la selezione regionale di Cagliari, dove la scuola sarda ha ottenuto risultati eccellenti: tre delle cinque coreografie presentate si sono classificate al primo posto nelle rispettive categorie, conquistando così l’accesso all’ambita fase nazionale.

La finale, ospitata nel suggestivo Gran Teatro Alberto Sordi all’interno del parco MagicLand, ha visto la partecipazione di oltre 300 ballerini provenienti da scuole di tutta Italia. Un confronto di alto livello che ha messo in luce talento, tecnica e creatività.

In questo contesto competitivo, Artedanza Maracalagonis ha confermato il proprio valore artistico, conquistando tre prestigiosi secondi posti: nel Duo Junior Contemporaneo, nel Gruppo Children Modern e nel Duo Junior Modern. Risultati che testimoniano il costante impegno degli allievi e la qualità della formazione offerta dalla scuola.

Un traguardo significativo che porta ancora una volta la Sardegna sotto i riflettori della danza nazionale, premiando passione, disciplina e dedizione.

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