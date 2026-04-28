Il presidente Fabrizio Miscali e l’intero consiglio direttivo del Ghilarza calcio hanno rassegnato le dimissioni.

“Una scelta maturata – spiegano dal sodalizio giallorosso- anche con l’obiettivo di favorire un possibile ricambio alla guida della società”. Una decisione che arriva al termine di un campionato, dove il risultato sportivo per la prima squadra non è stato positivo, nonostante l’impegno di tutte le componenti societarie per evitare la doppia retrocessione.

Contestualmente, la società ha convocato un’assemblea pubblica per lunedì 4 maggio alle ore 19, nella sede sociale adiacente al salone polivalente. Un appuntamento cruciale, aperto a tifosi, sostenitori e a tutti coloro che hanno a cuore il futuro del club. Nel comunicato diffuso dalla società, non manca un ringraziamento sentito a quanti, hanno contribuito con impegno e passione alla vita del sodalizio: dirigenti, volontari, tecnici, sponsor e semplici appassionati.

Un patrimonio umano che rappresenta una forza importante. Nonostante le dimissioni, verrà garantita la regolare conclusione dei campionati giovanili e l'organizzazione del torneo previsto tra fine maggio e inizio giugno, assicurando continuità e responsabilità verso i ragazzi e le famiglie.

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