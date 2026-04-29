Basket, tempo di recuperi nei campionati di Serie B Femminile e Divisione Regionale 2Tutte le sfide in programma
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Impegni infrasettimanali nei tornei di Serie B Femminile e Divisione Regionale 2 di basket.
In Serie B Femminile, stasera alle 20.45, è in programma il recupero della sesta giornata della fase a orologio tra San Salvatore Selargius ed Elmas. Le selargine, attualmente al quarto posto, andranno alla ricerca della vittoria dopo lo stop dello scorso weekend in casa dell’Antonianum Quartu. Elmas, reduce da un turno di riposo, invece, è alla ricerca della terza vittoria stagionale.
In Divisione Regionale 2 Maschile, invece, vittoria di Iglesias nel recupero della quarta di ritorno contro Carloforte (60-49). In campo oggi, alle 21.15, a chiudere la quarta di ritorno, La Casa del Sorriso-Genneruxi. Domani, invece, il posticipo della 12sima di ritorno tra Settimo e Antonianum Quartu (alle 21). Per quanto riguarda gli spareggi playoff del Nord, scenderanno in campo per la gara di andata degli spareggi per l’accesso ai quarti di finale playoff Accademia Olmedo e Shardana Basket. Palla a due prevista alle 20.30. Le gare di ritorno si disputeranno il prossimo fine settimana.