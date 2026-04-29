A Cuglieri torna forte il rombo dei motori sportivi nel fine settimana. Prototipi e auto preparate ad hoc che sfrecceranno sugli impegnativi tornanti della strada “Cuglieri-La Madonnina”. Sabato 2 e domenica 3 maggio si svolgerà il terzo slalom automobilistico nel suggestivo scenario del monte cuglieritano, valevole per il campionato regionale Aci Sport Sardegna Slalom 2026.

Il tracciato: 3 chilometri lungo la strada provinciale 19 con tante curve e dieci postazioni di coni stradali per mettere alla prova l’abilità dei piloti iscritti alla competizione. Il programma: verifiche tecniche e sportive per tutto il sabato pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 20. Un’ora dopo la pubblicazione dei partecipanti e delle vetture idonee alla gara.

Domenica il giorno della gara, la mattina alle 9.30 la ricognizione del tracciato, poi partenza delle auto sportive che si sfideranno in tre manche. Prevista anche l’esibizione della “Top Drift School” con Giovanni Dalla Pozza. Al primo pomeriggio le classifiche suddivise per tipologia di auto, mentre alle 16 le premiazioni presso il suggestivo Seminario teologico, all’ingresso del paese.

L’anno scorso, 2nda edizione 2025, vinse il sassarese Enea Carta al volante di una Radical Prosport. Piazzamento d’onore per Raffaele Giorico su Formula Gloria, mentre il terzo gradino del podio se lo è aggiudicato Roberto Idili, con il prototipo Ir Sport Kawasaki. Un totale di 53 equipaggi iscritti alla gara.

L’organizzazione è curata dall’associazione sportiva Cuglieri Motorsport e Team Osilo Corse, con il sostanziale contributo economico del Comune di Cuglieri, quindi il patrocinio della Provincia di Oristano e della Regione Sardegna.

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