Si chiude con un settimo posto il campionato di Seconda Categoria della Polisportiva Senorbì, al termine di una stagione complessa ma conclusa con un esito positivo. Un piazzamento che, letto nel contesto dell’andamento stagionale, assume il valore di una vera e propria rimonta.

Il percorso dei biancorossi è stato infatti segnato da un girone d’andata difficile e da un inizio di ritorno ancora incerto, con la squadra stabilmente nelle zone a rischio play-out. In un momento delicato, la società ha deciso di affidare la guida tecnica a Maurizio Erbì, scelta che si è rivelata determinante per invertire la rotta.

Con il nuovo allenatore in panchina, il Senorbì ha ritrovato equilibrio, compattezza e fiducia nei propri mezzi. I risultati non hanno tardato ad arrivare: cinque vittorie consecutive hanno cambiato il volto della stagione, permettendo alla squadra di conquistare la salvezza matematica con tre giornate d’anticipo e di risalire fino alla parte sinistra della classifica.

«La priorità era restituire serenità al gruppo e dare un’identità chiara alla squadra», ha spiegato mister Erbì. «I ragazzi hanno risposto con grande disponibilità e senso di responsabilità. La serie di vittorie è stata la conseguenza del lavoro quotidiano e della compattezza ritrovata».

Determinante anche il contributo dello staff tecnico, in particolare del preparatore dei portieri Valentino Corona, che ha garantito solidità al reparto difensivo in una fase cruciale del campionato.

Il settimo posto finale rappresenta così molto più di un semplice dato numerico: è il segno concreto di una squadra che ha saputo reagire alle difficoltà, valorizzando il collettivo e costruendo, giornata dopo giornata, una salvezza meritata. Una base importante su cui la Polisportiva Senorbì potrà costruire il proprio futuro sportivo.

A guidare la società, con continuità e passione, il presidente Gianni Pireddu, figura storica del club e punto di riferimento imprescindibile sin dal 1972. La sua lunga presenza al timone rappresenta un esempio raro di dedizione e attaccamento ai colori sociali, vissuti quotidianamente con senso di responsabilità e spirito di servizio. In ogni fase, dalle più difficili alle più esaltanti, Pireddu ha garantito stabilità e visione, contribuendo a mantenere saldo il legame tra squadra e comunità. Anche in questa stagione, il suo sostegno costante si è rivelato fondamentale nel percorso di crescita e nella ritrovata serenità dell’ambiente.

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