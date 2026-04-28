Allungo deciso del Serramanna nel girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. La compagine del Medio Campidano continua a vincere e approfitta dello stop dell’Azzurra Oristano, raggiunta ora in seconda posizione da Cagliari Basket e CUS Cagliari. Al Nord colpo esterno dell’Olimpia Olbia nella gara di andata degli spareggi playoff.

Sud. Capolista che porta a casa la 23sima vittoria stagionale, battendo Il Gabbiano a domicilio per 51-90 (tra le fila ospiti Sanna è il migliore con 18 punti), e porta a 6 i punti di vantaggio sul terzetto di seconde. L’Azzurra cede per 71-58 sul campo del Condor Monserrato (che hanno in Locci il miglior realizzato con 28 punti), al termine di una gara equilibrata fino all’intervallo (35 pari al 20’) e che ha visto i monserratini prendere il largo nella ripresa. Oristanesi raggiunti, dunque, da Cagliari Basket e CUS Cagliari. I primi vincono sul campo del Carbonia per 44-71, guidando il match nell’arco dei 40’ di gioco. Tra i cagliaritani è Pinna il migliore, con 23 punti. Gli universitari, invece, battono per 57-38 il Carloforte, grazie ad un avvio bruciante (34-14 al 20’). Nel CUS, da segnalare i 18 punti segnati da Spingola. Vittoria casalinga di Iglesias, che batte il Genneruxi per 53-37. Chiudono il quadro delle partite le vittorie in trasferta de La Casa del Sorriso Su Planu e Primavera Gonnosfanadiga. I selargini battono a domicilio il Beta per 48-66, mentre i secondi si impongono a Marrubiu con il punteggio di 50-66, dopo aver sempre guidato il punteggio nell’arco dei 40’. Il quadro della 12sima giornata di ritorno si concluderà con la sfida tra Settimo e Antonianum Quartu, giovedì alle 21.

Nord. In campo per la gara di andata degli spareggi playoff. Tra le gare in programma spicca il colpo esterno dell’Olimpia Olbia che vince sul parquet del CMB Porto Torres per 70-95. Confermano il fattore campo invece, Arzachena e Virtus Olbia. Gli smeraldini superano la Sant’Elene per 60-51, mentre gli olbiesi, trascinati dai 21 punti segnati da Tilocca, battono di misura la Dinamo 2000 per 75-72. Nel prossimo fine settimana le partite di ritorno. Passerà il turno chi vincerà la serie o miglior differenza canestri in caso di parità negli scontri.

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