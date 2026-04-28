Il Carbonia Calcio, giunto ottavo nel campionato di Eccellenza, ringrazia il direttore sportivo Sebastian Puddu, da ieri ufficialmente dimissionario, per il lavoro svolto nel corso della stagione.

«Il suo ritorno in biancoblù dopo cinque anni - scrive il presidente Andrea Meloni - ha confermato le qualità umane e professionali già dimostrate in passato, quando contribuì alla vittoria del campionato di Eccellenza e della Coppa Italia: in una fase di transizione dalla precedente gestione, tutt’altro che semplice, ha operato con competenza, contribuendo a dare stabilità all’ambiente e costruendo una squadra competitiva con risorse limitate, capace di raggiungere l’obiettivo della salvezza».

La società conferma il proprio impegno nel garantire quanto dovuto a staff e calciatori: la squadra ha lamentato alcune mensilità arretrate.

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