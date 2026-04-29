Serie D, il rosso con l'Anzio costa caro a Corda: il dirigente dell'Olbia squalificato per 4 giornateStagione finita per Congiu, Mameli al rientro per l'ultima di campionato
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Stagione finita per Ninni Corda, che dopo l’espulsione rimediata nella gara casalinga con l’Anzio è stato squalificato per quattro giornate. «Allontanato per avere rivolto proteste veementi nei confronti dell’Arbitro, nel corso dell’intervallo si avvicinava all’Ufficiale di gara urlandogli in faccia con tono minaccioso. Veniva allontanato dalla Forza Pubblica»: queste le motivazioni del giudice sportivo.
Stando così le cose, il dirigente dell’Olbia tornerà in panchina nella prossima stagione. Da vedere se su quella dei bianchi: se Roberto Felleca dovesse acquistare un’altra società, Corda potrebbe seguirlo. Allo stesso modo, però, potrebbe restare a Olbia qualora l’imprenditore cagliaritano dovesse decidere di rilevare il club gallurese.
Ed è finita anche la stagione di Andrea Congiu: l’esperto difensore centrale è in attesa di sottoporsi a un intervento chirurgico per la lesione al menisco rimediata in occasione del match col Cassino il 22 marzo.
Pronto invece al rientro Angelo Mameli, che ha saltato le ultime tre partite per problemi fisici: il centrocampista classe 2005 dovrebbe partire per la trasferta di Tertenia, dove l’Olbia proverà a conquistare nel derby con la Costa Orientale Sarda il punto che manca per assicurarsi la possibilità di salvare ai playout la Serie D.