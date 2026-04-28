Solo in Italia il mercato dell’usato vale 27 miliardi di euro, pari all'1,2% del pil nazionale.

Lo riporta l'Osservatorio Second Hand Economy di BVA Doxa, e a livello globale cresce a un ritmo tre volte più veloce rispetto al retail tradizionale, secondo Boston Consulting Group e Vestiaire Collective. Ma i brand che hanno creato quei prodotti restano fuori, senza visibilità né ricavi. Le analisi condotte dalla start up Dresso mostrano come il mercato secondario non gestito rappresenti, in media, tra il 10 e il 20% del fatturato first hand del brand stesso, con picchi nel segmento lusso e abbigliamento bambino. I prodotti di un singolo marchio medio possono arrivare a ventimila unità in vendita in un solo giorno sui principali marketplace dell'usato, a prezzi che sfuggono completamente al controllo del produttore e ne compromettono il posizionamento sul canale primario.

«Quando un brand analizza i dati della propria rivendita non gestita, scopre quasi sempre la stessa cosa: il suo concorrente più agguerrito non è un competitor di settore, ma il proprio prodotto già venduto che circola sul mercato secondario a prezzi che lui stesso non controlla. È un fatturato reale e tracciabile che le aziende stanno semplicemente regalando al mercato», afferma Enrico Pietrelli, co-founder e CEO di Dresso, una startup italiana che ha sviluppato la piattaforma 2NDACT che consente ai marchi del fashion di gestire e valorizzare resi dall'e-commerce, dall'ingrosso, capi da vetrina o da sfilata. Articoli che spesso perdono valore nel mercato tradizionale ma che generano una nuova linea di ricavo e riducono gli sprechi della filiera.

Due obblighi in particolare costringeranno presto i brand a ripensare la gestione del proprio prodotto dopo la vendita: il passaporto digitale di prodotto, introdotto dal Regolamento ESPR (UE) 2024/1781 entrato in vigore nel luglio 2024, sarà obbligatorio per il settore tessile entro il 2027. Ogni capo dovrà avere un'identità digitale univoca accessibile via QR code o NFC, contenente informazioni su composizione, filiera, durabilità e ciclo di vita.

La seconda norma è il divieto di distruzione degli invenduti introdotto dall’ESPR, in vigore per le grandi imprese dal 19 luglio 2026 e per le medie entro il 2030: una pratica che ogni anno in Europa brucia tra il 4 e il 9% dei tessili invenduti prima ancora che vengano indossati, generando circa 5,6 milioni di tonnellate di CO₂ l'anno, un volume comparabile alle emissioni nette annue della Svezia. I brand dovranno trovare alternative verificabili, con obbligo di rendicontazione pubblica sui volumi eliminati: rivendita, ricondizionamento, riuso.

Per rispettare le normative, i brand avranno bisogno di sapere dove si trovano i loro prodotti, chi li ha comprati e quante volte hanno cambiato mano. Una infrastruttura di tracciabilità che fino a oggi non esisteva nel mercato secondario.

(Unioneonline/D)

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